



Умер актер из сериала "Рим" Рэй Стивенсон: Ему стало плохо на съемочной площадке

В понедельник в Италии скончался 58-летний британский актер Рэй Стивенсон, прославившийся ролями в фильмах "Звездные войны", "Тор", "Дивергент" и многих других. Ему стало плохо на съемочной площадке фильма "Казино на Искьи".



Стивенсона срочно госпитализировали, однако в больнице “Риццоли” актера спасти не смогли. Точная причина смерти еще уточняется, сообщает Variety.

Талантливый актер родился в 1964 году в Северной Ирландии. Он участвовал в съемках сериалов "Викинги", "Рим" и "Медичи". Кроме того, актер снимался в голливудской экранизации "Трех мушкетеров" 2011 года, а также в фильмах "Король Артур" и "Дивергент".



В саге от кинокомпании Marvel Рэй Стивенсон появился в образе Вольштагга, близкого друга бога грома Тора. В 2023 году готовится выход сериала "Асока" с участием актера. В 7 сезоне сериала "Декстер" Стивенсон сыграл главного антагониста родом из Киева по имени Исаак Сирко. Он также появился в номинированном на Оскар блокбастере "RRR" в роли губернатора Скотта Бакстона.



У актера остались трое сыновей.