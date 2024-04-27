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Появились первые кадры сцены Евровидения
27.04.2024 05:30 MIGnews.com

Появились первые кадры сцены Евровидения

Вот уже совсем скоро - 7-го и 9-го мая пройдут два полуфинала песенного конкурса Евровидения, финал состоится 11 мая.

Организаторы Евровидения 2024 обнародовали фото главной сцены на официальном сайте. 
 
Движущиеся светодиодные кубы, светодиодные полы, свет, видео и сценические технологии объединятся, чтобы создать несколько впечатляющих вариаций на арене, а сцена будет размещена прямо посреди зрителей в форме креста, создавая уникальный 360-градусный вид.
 
Создатели разместили в Malmö Arena среди 2,168 осветительных приборов, каждый из которых имеет светодиодный или лазерный источник света. Проектировщики потратили четыре недели, чтобы привести это все в порядок.
 
Авторами идеи стали художник-постановщик Флориан Видер и художник по свету и экранному контенту Фредрик Стормби.
 

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