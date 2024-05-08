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Президент Италии назвал условие окончания войны в Украине
08.05.2024 20:57 MIGnews.com

Президент Италии назвал условие окончания войны в Украине

Президент Италии Серджо Маттарелла на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что окончание войны в Украине возможно будет тогда, когда будет восстановлен суверенитет и территориальная целостность страны. 
 
По словам Маттареллы, Италия, которая сейчас председательствует в G7, и многие международные партнеры выступили в защиту Украины, чтобы поддержать принцип солидарности.
 
"Ни одно государство, независимо от того, насколько оно мощно или оснащено угрожающим ядерным арсеналом, не может думать о нарушении принципов, включая суверенитет, территориальную целостность и независимость другой страны, не подвергаясь санкциям", - отметил он.
 
 

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