



Президент Италии назвал условие окончания войны в Украине

Президент Италии Серджо Маттарелла на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что окончание войны в Украине возможно будет тогда, когда будет восстановлен суверенитет и территориальная целостность страны.



По словам Маттареллы, Италия, которая сейчас председательствует в G7, и многие международные партнеры выступили в защиту Украины, чтобы поддержать принцип солидарности.



"Ни одно государство, независимо от того, насколько оно мощно или оснащено угрожающим ядерным арсеналом, не может думать о нарушении принципов, включая суверенитет, территориальную целостность и независимость другой страны, не подвергаясь санкциям", - отметил он.



