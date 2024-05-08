Евровидение 2024: результаты первого полуфинала
7 мая в шведском Мальме прошел первый полуфинал песенного конкурса Евровидение 2024.
По его итогам, в финал вышли представили 10-ти стран:
- Кипр
- Сербия
- Литва
- Ирландия
- Украина
- Словения
- Хорватия
- Финляндия
- Португалия
- Люксембург
За бортом конкурса остались: Австралия, Молдова, Польша, Азербайджан и Исландия.
Отмечается, что Украина является единственной страной, которая с момента введения полуфинального раунда в 2004 году, прошла в финал каждого конкурса в котором участвовала.
Результаты первого полуфинала в значительной степени не повлияли на прогноз букмекеров относительно потенциального победителя песенного конкурса.
Первое место прогнозисты отдают исполнителю из Хорватии Baby Lasagna.
На втором месте - представитель Швейцарии Nemo.
Третье место прочат итальянской певице Angela Mango.
Четвертое место букмекеры отдают Украине.
Ну а замыкают топ-5 лидеров представитель Нидерландов Joost Klein.
Второй полуфинал состоится в четверг, 9 мая. Финал конкурса пройдет в субботу, 11 мая.