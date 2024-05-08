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Евровидение 2024: результаты первого полуфинала
08.05.2024 08:14 MIGnews.com

Евровидение 2024: результаты первого полуфинала

7 мая в шведском Мальме прошел первый полуфинал песенного конкурса Евровидение 2024.

По его итогам, в финал вышли представили 10-ти стран:

  • Кипр
  • Сербия
  • Литва
  • Ирландия
  • Украина
  • Словения
  • Хорватия
  • Финляндия
  • Португалия
  • Люксембург

За бортом конкурса остались: Австралия, Молдова, Польша, Азербайджан и Исландия.

Отмечается, что Украина является единственной страной, которая с момента введения полуфинального раунда в 2004 году, прошла в финал каждого конкурса в котором участвовала.

Результаты первого полуфинала в значительной степени не повлияли на прогноз букмекеров относительно потенциального победителя песенного конкурса.

Первое место прогнозисты отдают исполнителю из Хорватии Baby Lasagna.

На втором месте - представитель Швейцарии Nemo.

Третье место прочат итальянской певице Angela Mango.

Четвертое место букмекеры отдают Украине.

Ну а замыкают топ-5 лидеров представитель Нидерландов Joost Klein.

Второй полуфинал состоится в четверг, 9 мая. Финал конкурса пройдет в субботу, 11 мая.
 

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