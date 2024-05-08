



Евровидение 2024: результаты первого полуфинала

7 мая в шведском Мальме прошел первый полуфинал песенного конкурса Евровидение 2024.



По его итогам, в финал вышли представили 10-ти стран:

Кипр

Сербия

Литва

Ирландия

Украина

Словения

Хорватия

Финляндия

Португалия

Люксембург

За бортом конкурса остались: Австралия, Молдова, Польша, Азербайджан и Исландия.Отмечается, что Украина является единственной страной, которая с момента введения полуфинального раунда в 2004 году, прошла в финал каждого конкурса в котором участвовала.Результаты первого полуфинала в значительной степени не повлияли на прогноз букмекеров относительно потенциального победителя песенного конкурса.Первое место прогнозисты отдают исполнителю из Хорватии Baby Lasagna.На втором месте - представитель Швейцарии Nemo.Третье место прочат итальянской певице Angela Mango.Четвертое место букмекеры отдают Украине.Ну а замыкают топ-5 лидеров представитель Нидерландов Joost Klein.