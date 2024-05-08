Евровидение 2024: букмекеры по-прежнему ставят на Хорватию
Первый полуфинал Евровидения 2024, который прошел 7 мая в шведском Мальме, не изменил расположение сил в прогнозах букмекеров, относительно потенциального победителя конкурса.
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Первое место прогнозисты отдают исполнителю из Хорватии Baby Lasagna.
На втором месте - представитель Швейцарии Nemo.
Третье место прочат итальянской певице Angela Mango.
Четвертое место букмекеры отдают Украине.
Ну а замыкают топ-5 лидеров представитель Нидерландов Joost Klein.
По результатам первого полуфинала, в финал вышли Кипр, Сербия, Литва, Ирландия, Украина, Словения, Хорватия, Финляндия, Португалия и Люксембург.
Сколько баллов набрал каждый из финалистов, станет известно только после финала.
Второй полуфинал пройдет в четверг, 9 мая, а финал в субботу, 11 мая.