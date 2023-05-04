



Стриминговые сервисы и ИИ: голливудские сценаристы объявили забастовку - видео

Голливудские сценаристы кино начали забастовку на фоне бурного развития стриминговых сервисов. Это первое за 15 лет такое заявление Гильдии сценаристов Америки. Последняя такая забастовка состоялась в 2007 году. Она длилась 100 дней и стоила экономике Калифорнии более 2 млрд долларов.



Сообщается, что перенд решением начать забастовку Гильдия сценаристов Америки (WGA) шесть недель вела переговоры с Альянсом продюсеров кино и телевидения, в который входят компании как Amazon, Apple, CBS, Disney, NBC Universal, Netflix, Paramount Global, Sony и Warner Bros. Discovery.



Сценаристы добиваются повышения заработной платы. В последние годы на фоне бурного развития стриминговых платформ средняя зарплата снизилась на 4% или на 23% с поправкой на инфляцию. Также все больше сценаристов телесериалов работают за минималку, независимо от опыта, в то время как зарплаты топ-менеджеров сферы развлечений в последние годы резко выросли.



Сценаристы WGA также недовольны тем, что в стриминговых шоу меньше эпизодов, чем в телевизионных аналогах, что затрудняет поддержание стабильного дохода. А отчисления, которые выплачиваются при распространении шоу по подписке или для трансляции за рубежом, практически исчезли, поскольку все больше контента размещается исключительно на стриминговых платформах.



Искусственный интеллект – еще один вопрос за столом переговоров. Профсоюз хочет, чтобы студии отказались от использования искусственного интеллекта для создания новых сценариев на основе предыдущих работ сценаристов. Последние также не хотят, чтобы их просили переписывать созданные ИИ проекты сценариев.



В Гильдию входят более 11 000 человек. По оценке Альянса продюсеров кино и телевидения, если сценаристы прекратят производства, без работы могут остаться до 20 000 человек, занятых в 600 проектах.



Забастовка сценаристов приведет к временному прекращению съемок популярных вечерних ток-шоу с Джимми Киммелом, Джимми Феллоном и Стивеном Колбертом. Эти программы будут выходить в повторе.



Забастовка может повлиять на выход новых эпизодов сериалов, но это станет заметным только к концу года, если протесты сценаристов продлятся долго. На релизы в кинотеатрах забастовка, скорее всего, не повлияет, поскольку большинство фильмов, запланированных к выходу в 2023 году, уже давно сняты.

Альянс продюсеров кино и телевидения заявил, что надеется прийти к достижению "взаимовыгодной сделки" с Гильдией сценаристов.

Clark Gregg, known for playing Agent Phil Coulson in the Marvel Cinematic Universe, says concerns over artificial intelligence factor into the Hollywood writers' strike. He walked picket lines in New York. https://t.co/qoBPUyQPZj pic.twitter.com/mJiTii2DR1 — The Associated Press (@AP) May 2, 2023