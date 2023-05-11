



«Праведник» – международный проект с мировым прокатом

Фильм «Праведник», вышедший в прокат в апреле, не сходит с экранов израильских кинотеатров. Ничего удивительного тут нет, потому что картина о спасении евреев во время Холокоста, снятая знаменитым режиссером Сергеем Урсуляком, находит особенный зрительский отклик именно в Израиле.



История Николая Киселева, который вывел партизанскими тропами по белорусским лесам за линию фронта более двухсот евреев, выживших после уничтожения долгинского гетто, получила огласку спустя много лет после войны. Николаю Киселеву Яд Вашем присвоил почетное звание «Праведник народов мира», а потомки спасенных им людей каждый год собираются вспомнить героя и называют его Моисеем, поскольку он вывел за линию фронта такое количество людей, в основном, детей, женщин, стариков, пройдя с ними тайными лесными тропами полторы тысячи километров.



Съемки картины проходили в трех странах. В России, Белоруссии и Израиле. Израильская команда была многочисленная и очень профессиональная. Роль главного героя в наши дни сыграл знаменитый израильский актер Довале Гликман. Вот что рассказывает один из продюсеров картины Мария Ушакова об этом съемочном этапе:



«Израиль нам дался очень нелегко! Мы закончили съемки в Белоруссии осенью 2021 года, и осталось отработать буквально восемь съемочных дней в Израиле в декабре. Но судьба распорядилась по-своему. Сначала Израиль закрылся из-за пандемии коронавируса. После снятия ограничений мы быстро выбрали натуру, провели кастинг израильских актеров (в одной из главных ролей снялся знаменитый Дов Гликман), провели всю подготовительную работу, 5 марта 2022 года первая часть группы вылетела на съемки, и в этот день отменились полеты в Израиль! Следующую попытку мы предприняли уже в июне. Тут тоже не обошлось без приключений и даже испытаний. Первый съемочный день был запланирован на 15 июня. 8 июня Сергей Урсуляк почувствовал себя плохо, и был срочно госпитализирован. Опять остро встал вопрос об отмене сьемок. Из-за сложных графиков артистов и других организационных моментов перенести сьемки не было возможности, было так: «сейчас или никогда». Поэтому, едва очнувшись после комы, Сергей Владимирович выписался из больницы под расписку, и съемки начались по графику, хотя ему было очень тяжело физически и приходилось ежедневно ездить в больницу на капельницы. Кстати, по иронии судьбы, в первый съемочный день мы снимали сцены в госпитале».



В фильме «Праведник» снялись талантливые актеры из разных стран. Главную роль исполнил Александр Яценко, знакомый зрителю по сериалу «Оттепель», фильмам: «Аритмия», «Одесский пароход», «Капитан Волконогов бежал» и другим; Сергей Маковецкий, Чулпан Хаматова, Константин Хабенский, Дов Довале Гликман и многие прекрасные как известные, так и впервые появившиеся на экране артисты.



Прокат компанией «КиноРай» «Праведника» в израильских кинотеатрах продолжается, собирая полные залы.



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