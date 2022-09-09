



На Netflix возродят популярный сериал для дошкольников

Стриминговый сервис Netflix сообщил о перезапуске сериала для дошкольников "Телепузики".



В пресс-службе компании отметили, что известные всем герои Тинки-Винки, Дипси, По и Ла-Ла вернутся в обновленной версии шоу.



За перезапуск сериала отвечает номинант на премию "Эмми" Титус Берджесс.



Шоу будет состоять из 26 эпизодов по 12 минут каждый.



Сценарий каждой серии написала Кэтрин Уильямс, специализирующаяся на комедиях, мультфильмах и семейных фильмах.