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Набиуллина заявила, что конфискация резервов Центробанка не страшна
26.04.2024 20:25 MIGnews.com

Набиуллина заявила, что конфискация резервов Центробанка не страшна


Конфискация золотовалютных резервов Центробанка, которая начнется в США в рамках закона о помощи Украине, не окажет влияния на финансовую стабильность в России. В этом уверена глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Все операции по замороженным резервам — а это около $300 млрд — давно прекращены, сообщила Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка.

“У нас достаточно резервов, которые не подвержены влиянию санкций, и их достаточно для того, чтобы купировать риски финансовой стабильности”, — сказала она.

 

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