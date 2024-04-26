



Набиуллина заявила, что конфискация резервов Центробанка не страшна



Конфискация золотовалютных резервов Центробанка, которая начнется в США в рамках закона о помощи Украине, не окажет влияния на финансовую стабильность в России. В этом уверена глава ЦБ Эльвира Набиуллина.



Все операции по замороженным резервам — а это около $300 млрд — давно прекращены, сообщила Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка.



“У нас достаточно резервов, которые не подвержены влиянию санкций, и их достаточно для того, чтобы купировать риски финансовой стабильности”, — сказала она.



