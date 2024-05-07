



Против одного из главарей российской хакерской группировки введены санкции

США, Британия и Австралия ввели санкции против одного из главарей хакерской группировки РФ LockBit, занимающейся вымогательствами, Дмитрия Хорошева.



По данным Reuters, об этом сообщила министр международной торговли Великобритании Анн-Мари Тревельян.



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В рамках санкций будут заморожены его активы. Также Хорошеву будет запрещено посещать ряд стран.



"Вводя санкции в отношении одного из лидеров LockBit, мы предпринимаем прямые действия против тех, кто продолжает угрожать глобальной безопасности, одновременно разоблачая злонамеренную киберпреступную деятельность, которая происходит из России", - сообщила Тревельян.