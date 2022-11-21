



Бен Аффлек и Мэтт Дэймон основали свою кинокомпанию

Актеры Бен Аффлек и Мэтт Дэймон воссоединяются в качестве деловых партнеров для запуска кинокомпании Artists Equity при поддержке RedBird Capital Partners.



Об этом сообщает издание Variety.



По информации прессы, компания RedBird, принадлежащая медиаинвестору Джерри Кардинале, выделила не менее 100 миллионов долларов на финансирование этого проекта.



Бен Аффлек будет генеральным директором, а Мэтт Деймон - директором по контенту.



Первый проект Artists Equity уже находится в производстве: до сих пор безымянная драма, которую Аффлек написал и поставил, о рождении популярного бренда кроссовок Nike Air Jordan