



Адам Броуди сыграет “очаровательного раввина” в новой комедии Netflix

Netflix объявил в четверг, что еврейский актер, Адам Броуди собирается сыграть “очаровательного раввина“ вместе с Кристен Белл в грядущей комедии.



“В сериале Белл играет откровенную женщину-агностика, которая влюбляется в очаровательного раввина, которого играет Броуди, полностью переворачивая его план безопасной жизни“, — написано в кратком заявлении компании.



Сценаристом является Эрин Фостер. Она обратилась в иудаизм, прежде чем выйти замуж за музыкального руководителя и инвестора Саймона Тихмана в конце 2019 года.



Стивен Левитан, ветеран еврейского телевидения, является исполнительным продюсером.



Netflix не объявил дату выхода или название нового сериала, не оставив нам другого выбора, кроме как назвать его “шоу очаровательных раввинов”.

