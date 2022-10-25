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Знаменитый режиссер отказался работать с Disney
25.10.2022 01:32 Александр Юзовский

Знаменитый режиссер отказался работать с Disney

Знаменитый режиссер Тим Бертон раскритиковал компанию Disney и заявил, что не хочет больше с ней сотрудничать.

Бертон пошутил, что его карьера в киноиндустрии чем-то похожа на историю слоненка Дамбо (циркового слоненка из одноименного мультфильма).

"Я начинал в Disney, и они несколько раз меня нанимали и увольняли. Но однажды я понял, что являюсь олицетворением Дамбо. Я работал в этом огромном ужасном цирке и теперь должен из него убежать", — заявил режиссер.

Он также отметил, что Disney чрезмерно увлечена производством крупных франшиз (кинофильмы Marvel, франшиза "Звездных войн"), что заметно упрощает создание качественного продукта.

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