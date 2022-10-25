



Знаменитый режиссер отказался работать с Disney

Знаменитый режиссер Тим Бертон раскритиковал компанию Disney и заявил, что не хочет больше с ней сотрудничать.



Бертон пошутил, что его карьера в киноиндустрии чем-то похожа на историю слоненка Дамбо (циркового слоненка из одноименного мультфильма).



"Я начинал в Disney, и они несколько раз меня нанимали и увольняли. Но однажды я понял, что являюсь олицетворением Дамбо. Я работал в этом огромном ужасном цирке и теперь должен из него убежать", — заявил режиссер.



Он также отметил, что Disney чрезмерно увлечена производством крупных франшиз (кинофильмы Marvel, франшиза "Звездных войн"), что заметно упрощает создание качественного продукта.