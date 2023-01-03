



Попал под снегоуборщик: звезда Marvel перенес сложную операцию

Звезда киновселенной Marvel Джереми Реннер, попавший в автокатастрофу на снегоочистителе, перенес сложную операцию.



Об этом сообщает TMZ.



По словам источников, его жизнь вне опасности. Ранее врачи оценили состояние Реннера как критическое.



В настоящее время он находится в отделении интенсивной терапии. У актера из сериала "Соколиный глаз" сильный ушиб грудной клетки и ортопедические травмы.



Реннер расчищал снег возле своего дома в Неваде после мощного снежного шторма. По непонятной причине, актер попал под снегоуборочную машину. В результате он получил серьезное ранение ноги и верхней части туловища.



Присутствующий в этот момент неподалеку сосед сразу же оказал ему первую помощь, наложив жгут на ноги, что, вероятно, спасло ему жизнь. Вертолет эвакуировал актера в больницу.

