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Попал под снегоуборщик: звезда Marvel перенес сложную операцию
03.01.2023 10:55 Алина Груднева

Попал под снегоуборщик: звезда Marvel перенес сложную операцию

Звезда киновселенной Marvel Джереми Реннер, попавший в автокатастрофу на снегоочистителе, перенес сложную операцию.

Об этом сообщает TMZ.

По словам источников, его жизнь вне опасности. Ранее врачи оценили состояние Реннера как критическое.

В настоящее время он находится в отделении интенсивной терапии. У актера из сериала "Соколиный глаз" сильный ушиб грудной клетки и ортопедические травмы.

Реннер расчищал снег возле своего дома в Неваде после мощного снежного шторма. По непонятной причине, актер попал под снегоуборочную машину. В результате он получил серьезное ранение ноги и верхней части туловища.

Присутствующий в этот момент неподалеку сосед сразу же оказал ему первую помощь, наложив жгут на ноги, что, вероятно, спасло ему жизнь. Вертолет эвакуировал актера в больницу.
 

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