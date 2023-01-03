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Звезда киновселенной Marvel находится в критическом состоянии
03.01.2023 00:16 Алина Груднева

Звезда киновселенной Marvel находится в критическом состоянии

Звезда киновселенной Marvel Джереми Реннер попал в автокатастрофу и находится в критическом состоянии.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

"Мы можем подтвердить, что Джереми находится в критическом, но стабильном состоянии с травмами, полученными в результате несчастного случая, связанного с погодными условиями, во время уборки снега. Его семья с ним, и он получает отличный уход", - сообщил представитель актера.

По словам сотрудницы по связям с общественностью Кристин Вьетти, в офис шерифа поступил вызов из резиденции Реннера. В итоге пришлось организовать медицинскую транспортировку звезды сериала "Соколиный глаз" на самолете. 

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