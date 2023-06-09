



В Северной Корее запретили жителям совершать суицид

Лидер КНДР Ким Чен Ын запретил жителям страны совершать суицид и приравнял его к “измене социализма”. Об этом сообщает издание Mirror.



Ким Чен Ын поручил правительству разработать механизм контроля и запрета самоубийств. По информации из КНДР, количество суицидов среди граждан Северной Кореи выросло на 40 процентов по сравнению с 2022 годом.



“В Северной Корее много внутренних стрессов и депрессий из-за тяжелой жизни людей” , – пишет издание.



Также сообщается, что местные власти ищут решение для урегулирования сложившейся ситуации.