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Ким Чен Ын
09.06.2023 13:58 Евгения Маркова

В Северной Корее запретили жителям совершать суицид

Лидер КНДР Ким Чен Ын запретил жителям страны совершать суицид и приравнял его к “измене социализма”. Об этом сообщает издание Mirror.

Ким Чен Ын поручил правительству разработать механизм контроля и запрета самоубийств. По информации из КНДР, количество суицидов среди граждан Северной Кореи выросло на 40 процентов по сравнению с 2022 годом.

“В Северной Корее много внутренних стрессов и депрессий из-за тяжелой жизни людей” , – пишет издание.

Также сообщается, что местные власти ищут решение для урегулирования сложившейся ситуации.

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