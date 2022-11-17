



Экс-архиепископ попал под следствие из-за неуместного жеста, сделанного женщине

Судебные и церковные власти начали расследование в отношении бывшего французского архиепископа за "неуместный жест", сделанный молодой женщине в конце 1980-х годов.

Под следствием находится бывший архиепископ Страсбурга в отставке, 81-летний монсеньор Жан-Пьер Гралле.

По его словам, этим летом ему сообщили, что женщина подала на него жалобу.

"С этого момента, пока я жду результатов расследований, я буду воздерживаться от публичных выступлений", — сказал Грале.

Монсиньор сожалеет о своих действиях. По его словам, он написал женщине, чтобы попросить у нее прощения. О каком именно неуместном жесте идет речь, не уточняется.