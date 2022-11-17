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Экс-архиепископ попал под следствие из-за неуместного жеста, сделанного женщине
17.11.2022 04:35 Алина Груднева

Экс-архиепископ попал под следствие из-за неуместного жеста, сделанного женщине

Судебные и церковные власти начали расследование в отношении бывшего французского архиепископа за "неуместный жест", сделанный молодой женщине в конце 1980-х годов.

 
Под следствием находится бывший архиепископ Страсбурга в отставке, 81-летний монсеньор Жан-Пьер Гралле.
 
По его словам, этим летом ему сообщили, что женщина подала на него жалобу.
 
"С этого момента, пока я жду результатов расследований, я буду воздерживаться от публичных выступлений", — сказал Грале.
 
Монсиньор сожалеет о своих действиях. По его словам, он написал женщине, чтобы попросить у нее прощения. О каком именно неуместном жесте идет речь, не уточняется.

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