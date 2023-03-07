



15 тысяч писем: Лишенную последней роли Лию Ахеджакову поддержали поклонники

Лия Ахеджакова получила больше 15 тысяч писем со словам поддержки после того, как театр “Современник” отменил последний спектакль с ее участием. Присылать ей письма призвал режиссер Кирилл Серебренников. О результатах акции он рассказал в своем Telegram-канале.



“Дорогие друзья! Спасибо большое за письма, которые вы последние три недели присылаете для Лии Ахеджаковой. Мы поражены количеством этих писем. Нам пришло больше 15 000 писем любви, поддержки, участия! Все письма мы распечатали и передали Лии Меджидовне. Она совершенно счастлива и благодарит каждого из вас!”, – написал режиссер.



В начале февраля 2023 года Лия Ахеджакова сообщила, что руководство московского театра “Современник” решило убрать из репертуара спектакль “Игра в джин”, в котором она играла одну из главных ролей, из-за «гневных писем» в адрес актрисы.



Через несколько дней Кирилл Серебренников запустил акцию в поддержку Ахеджаковой под названием “Письма для Лии”. В своем посте он назвал произошедшее с ней “недопустимым, гадким и подлым” и призвал всех неравнодушных писать актрисе письма со словами поддержки.



Лия Ахеджакова неоднократно публично высказывалась против российского вторжения в Украину. Осенью 2022 года “Современник” отменил показы спектакля “Первый хлеб” с участием актрисы после жалоб организации “Офицеры России”. В декабре Петербургский ДК “Выборгский” отменил спектакль “Мой внук Вениамин” с Ахеджаковой в главной роли.