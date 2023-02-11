



Режиссер Серебренников запустил акцию в поддержку Ахеджаковой

Российский режиссер Кирилл Серебренников запустил акцию "Письма для Лии" в поддержку актрисы Лии Ахеджаковой, которую руководство московского театра “Современник” решило убрать из репертуара спектакля “Игра в джин”.



Об этом он написал в Telegram.



"Все, что произошло в последние два дня с легендой русского театра и кино Лией Ахеджаковой, мы считаем недопустимым, гадким и подлым. Мы предлагаем вам написать письма для Лии Меджидовны, а мы их распечатаем и передадим ей лично", - написал режиссер.



По словам Серебренникова, его команда отправит эти письма в театр "Современник", поскольку "тамошний начальник" жалуется на якобы вал "писем с негативом" от зрителей, который стал формальным поводом убрать из репертуара все спектакли с Народной Артистки.



"Пишите письма! О любви говорить надо! Это очень важно", - добавил он.



