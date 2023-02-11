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Режиссер Серебренников запустил акцию в поддержку Ахеджаковой
11.02.2023 14:31 Алина Груднева

Режиссер Серебренников запустил акцию в поддержку Ахеджаковой

Российский режиссер Кирилл Серебренников запустил акцию "Письма для Лии" в поддержку актрисы Лии Ахеджаковой, которую руководство московского театра “Современник” решило убрать из репертуара спектакля “Игра в джин”.

Об этом он написал в Telegram.

"Все, что произошло в последние два дня с легендой русского театра и кино Лией Ахеджаковой, мы считаем недопустимым, гадким и подлым. Мы предлагаем вам написать письма для Лии Меджидовны, а мы их распечатаем и передадим ей лично", - написал режиссер.

По словам Серебренникова, его команда отправит эти письма в театр "Современник", поскольку "тамошний начальник" жалуется на якобы вал "писем с негативом" от зрителей, который стал формальным поводом убрать из репертуара все спектакли с Народной Артистки.

"Пишите письма! О любви говорить надо! Это очень важно", - добавил он.

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