



Лию Ахеджакову лишили последней роли в театре “Современник”

Руководство московского театра “Современник” решило убрать из репертуара спектакль “Игра в джин”, в котором 84-летняя народная артистка РФ Лия Ахеджакова играла одну из главных ролей.



По словам Ахеджаковой, что ей позвонил директор театра Юрий Кравец и сообщил, что вынужден снять спектакль из-за “гневных писем” в ее адрес.



“Меня предупредил директор, что меня больше в репертуаре не будет по требованию разгневанных каких-то людей, которые пишут ему письма, и департамент культуры подтвердил, чтобы меня убрали из репертуара театра, – сказала народная артистка в интервью изданию “Подъем”. “Сижу и плачу. Я все понимаю, знаю, кто это пишет, кто это организовывает, но сделать ничего нельзя”.



На сайте театра сообщается, что показы спектакля “Игра в джин” 13 и 28 февраля, а также 29 марта, “не состоятся”.



Лия Ахеджакова работает в театре “Современник” с 1977 года. “Игра в джин” стала последней постановкой, в которой Ахеджакова играла на сцене “Современника”. Осенью 2022 года театр после жалоб “Офицеров России” отменил показ спектакля “Первый хлеб”, где также играла актриса.



После российского вторжения в Украину Лия Ахеджакова неоднократно выступала за прекращение войны. Она также призывала людей не бояться высказывать антивоенную позицию.