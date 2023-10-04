Старейшая в мире еврейская Библия едет в Израиль
Старейшая в мире еврейская Библия, самая ценная в иудаизме книга "Кодекс Сассуна" прибудет в Израиль персональным рейсом авиакомпании El Al из Нью-Йорка.
Ее доставят в ближайшие дни под усиленной охраной в специальном боксе, который большую часть времени проведет в кабине пилотов.
"Кодекс Сассуна" был тщательно упакован 3 октября в аукционном доме в присутствии посла Израиля Гилада Эрдана, основателя Музея сионизма в Дубае Ахмеда Аль Мансури и владельца контрольного пакета акций El Al Джейсона Гринблатта. Старейшая еврейская Библия в мире, хранившая в частной коллекции, была куплена на аукционе Sotheby's в мае за 38,1 миллиона долларов. Теперь ценная книга обретет свой дом в музее АНУ.
"Это наша Мона Лиза. Если она не оказалась дома, это было бы катастрофой. Книга является доказательством не только того, что мы сохранили себя как народ, но и того, что мы создали и развили процветающую страну. Это показывает, насколько наша история только начинается", - сказала председатель совета директоров Музея еврейского народа АНУ Ирина Невзлина.
Посол Эрдан отметил в свою очередь, что "Кодекс Сассуна" является лучшим доказательством того, что израильтяне не являются завоевателями или колонизаторами, а живут на своей исконной земле.
Напомним, что "Кодекс Сассуна", возраст которого оценивается примерно в 1100 лет, назван в честь предыдущего владельца Давида Соломона Сассуна, который купил книгу в 1929 году и собрал одну из самых весомых частных коллекций рукописей иудаики и древнееврейского языка в XX веке. Она представляет собой важнейшее звено, соединяющее еврейскую устную традицию с современной еврейской Библией.
Фото: Perry Bindelglass