Тейлор Свифт обыграла Beatles

Тейлор Свифт в пятницу, 27 апреля возглавила британские музыкальные чарты с песней "The Tortured Poets Department", обогнав остальных участников первой десятки вместе взятых и побив рекорд "Битлз".



"Ни один другой артист не смог создать 12 альбомов под номером 1 за такой короткий промежуток времени. Тейлор Свифт сделала это за 11 лет и 6 месяцев", — заявила компания Official Charts Company. "Это превосходит The Beatles, которым удалось совершить подвиг за 14 лет и 1 месяц".