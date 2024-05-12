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Полные итоги песенного конкурса "Евровидение 2024"
12.05.2024 07:44 MIGnews.com

Полные итоги песенного конкурса "Евровидение 2024"

В субботу, 11 мая, в шведском Мальме завершился песенный конкурс "Евровидение 2024".

По итогам голосования жюри и телезрителей, победителем конкурса стала Швейцария, которую представлял певец Nemo с песней The Code. Второе место занял представитель Хорватии исполнитель Baby Lasagna с песней Rim Tim Tagi Dim. Третье место заняли представители Украины — Alyona Alyona и Jerry Heil, исполнившие песню Teresa & Maria.

Как показывают результаты голосования, Швейцарии первое место дало жюри, а вот в голосовании телезрителей, Nemo был только пятым. Тем не менее, этого хватило, чтобы обогнать представителя Хорватии, которому победу прочили букмекеры и которому первое место в своем голосовании отдали телезрители.

Итоги голосования жюри:

  1. Швейцария - 365
  2. Франция - 218
  3. Хорватия - 210
  4. Италия - 164
  5. Украина - 146
  6. Ирландия - 142
  7. Португалия - 139
  8. Швеция - 125
  9. Армения - 101
  10. Германия - 99
  11. Люксембург - 83
  12. Израиль - 52
  13. Великобритания - 46
  14. Греция - 41
  15. Латвия - 36
  16. Кипр - 34
  17. Литва - 32
  18. Сербия - 22
  19. Испания - 19
  20. Австрия - 19
  21. Грузия - 15
  22. Словения - 15
  23. Норвегия - 12
  24. Финляндия - 7
  25. Эстония - 4

Итоги голосования телезрителей:
  1. Хорватия- 337
  2. Израиль- 323
  3. Украина - 307
  4. Франция - 227
  5. Швейцария - 226
  6. Ирландия - 136
  7. Италия - 104
  8. Греция - 85
  9. Армения - 82
  10. Литва -     58
  11. Швеция - 49
  12. Кипр - 44
  13. Эстония - 33
  14. Сербия - 32
  15. Финляндия - 31
  16. Латвия - 28
  17. Люксембург - 20
  18. Грузия - 19
  19. Германия - 18
  20. Португалия - 13
  21. Словения - 12
  22. Испания - 11
  23. Австрия - 5
  24. Норвегия - 4
  25. Великобритания - 0

Полные итоги "Евровидения 2024":
  1. Швейцария - 591
  2. Хорватия - 547
  3. Украина - 453
  4. Франция - 445
  5. Израиль - 375
  6. Ирландия - 278
  7. Италия - 268
  8. Армения - 183
  9. Швеция - 174
  10. Португалия - 152
  11. Греция - 126
  12. Германия - 117
  13. Люксембург - 103
  14. Литва - 90
  15. Кипр - 78
  16. Латвия - 64
  17. Сербия - 54
  18. Великобритания - 46
  19. Финляндия - 38
  20. Эстония - 37
  21. Грузия - 34
  22. Испания 30
  23. Словения - 27
  24. Австрия - 24
  25. Норвегия - 16

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