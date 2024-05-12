Полные итоги песенного конкурса "Евровидение 2024"
В субботу, 11 мая, в шведском Мальме завершился песенный конкурс "Евровидение 2024".
По итогам голосования жюри и телезрителей, победителем конкурса стала Швейцария, которую представлял певец Nemo с песней The Code. Второе место занял представитель Хорватии исполнитель Baby Lasagna с песней Rim Tim Tagi Dim. Третье место заняли представители Украины — Alyona Alyona и Jerry Heil, исполнившие песню Teresa & Maria.
Как показывают результаты голосования, Швейцарии первое место дало жюри, а вот в голосовании телезрителей, Nemo был только пятым. Тем не менее, этого хватило, чтобы обогнать представителя Хорватии, которому победу прочили букмекеры и которому первое место в своем голосовании отдали телезрители.
Итоги голосования жюри:
- Швейцария - 365
- Франция - 218
- Хорватия - 210
- Италия - 164
- Украина - 146
- Ирландия - 142
- Португалия - 139
- Швеция - 125
- Армения - 101
- Германия - 99
- Люксембург - 83
- Израиль - 52
- Великобритания - 46
- Греция - 41
- Латвия - 36
- Кипр - 34
- Литва - 32
- Сербия - 22
- Испания - 19
- Австрия - 19
- Грузия - 15
- Словения - 15
- Норвегия - 12
- Финляндия - 7
- Эстония - 4
Итоги голосования телезрителей:
- Хорватия- 337
- Израиль- 323
- Украина - 307
- Франция - 227
- Швейцария - 226
- Ирландия - 136
- Италия - 104
- Греция - 85
- Армения - 82
- Литва - 58
- Швеция - 49
- Кипр - 44
- Эстония - 33
- Сербия - 32
- Финляндия - 31
- Латвия - 28
- Люксембург - 20
- Грузия - 19
- Германия - 18
- Португалия - 13
- Словения - 12
- Испания - 11
- Австрия - 5
- Норвегия - 4
- Великобритания - 0
Полные итоги "Евровидения 2024":
- Швейцария - 591
- Хорватия - 547
- Украина - 453
- Франция - 445
- Израиль - 375
- Ирландия - 278
- Италия - 268
- Армения - 183
- Швеция - 174
- Португалия - 152
- Греция - 126
- Германия - 117
- Люксембург - 103
- Литва - 90
- Кипр - 78
- Латвия - 64
- Сербия - 54
- Великобритания - 46
- Финляндия - 38
- Эстония - 37
- Грузия - 34
- Испания 30
- Словения - 27
- Австрия - 24
- Норвегия - 16