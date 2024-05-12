



Полные итоги песенного конкурса "Евровидение 2024"

В субботу, 11 мая, в шведском Мальме завершился песенный конкурс "Евровидение 2024".



По итогам голосования жюри и телезрителей, победителем конкурса стала Швейцария, которую представлял певец Nemo с песней The Code. Второе место занял представитель Хорватии исполнитель Baby Lasagna с песней Rim Tim Tagi Dim. Третье место заняли представители Украины — Alyona Alyona и Jerry Heil, исполнившие песню Teresa & Maria.



Как показывают результаты голосования, Швейцарии первое место дало жюри, а вот в голосовании телезрителей, Nemo был только пятым. Тем не менее, этого хватило, чтобы обогнать представителя Хорватии, которому победу прочили букмекеры и которому первое место в своем голосовании отдали телезрители.



Итоги голосования жюри:

Швейцария - 365 Франция - 218 Хорватия - 210 Италия - 164 Украина - 146 Ирландия - 142 Португалия - 139 Швеция - 125 Армения - 101 Германия - 99 Люксембург - 83 Израиль - 52 Великобритания - 46 Греция - 41 Латвия - 36 Кипр - 34 Литва - 32 Сербия - 22 Испания - 19 Австрия - 19 Грузия - 15 Словения - 15 Норвегия - 12 Финляндия - 7 Эстония - 4

Хорватия- 337 Израиль- 323 Украина - 307 Франция - 227 Швейцария - 226 Ирландия - 136 Италия - 104 Греция - 85 Армения - 82 Литва - 58 Швеция - 49 Кипр - 44 Эстония - 33 Сербия - 32 Финляндия - 31 Латвия - 28 Люксембург - 20 Грузия - 19 Германия - 18 Португалия - 13 Словения - 12 Испания - 11 Австрия - 5 Норвегия - 4 Великобритания - 0