Голландия исключена из финала Евровидения 2024
Голландский исполнитель Йост Кляйн не будет участвовать в финале Евровидения, пока шведская полиция расследует жалобу на неподобающее поведение, сообщил Европейский вещательный союз (EBU).
26-летний певец вышел в финал конкурса с песней Europapa, посвященной его покойным родителям, в четверг вечером на стадионе Malmo Arena в Швеции.
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Но в субботу утром EBU подтвердил, что он был отстранен от участия в конкурсе после расследования "инцидента", произошедшего после его выступления.
Кляйн был отстранен от репетиций ранее в пятницу и не принимал участия в вечернем выступлении перед жюри.
В заявлении EBU говорится следующее: "Голландский артист Йост Кляйн не будет участвовать в Гранд-финале конкурса песни "Евровидение" в этом году.
"Шведская полиция расследовала жалобу, поданную женщиной из съемочной группы после инцидента, произошедшего после его выступления в полуфинале в четверг вечером.
Пока судебный процесс идет своим чередом, ему не стоит продолжать участие в конкурсе".
"Мы хотели бы уточнить, что, вопреки некоторым сообщениям в СМИ и спекуляциям в социальных сетях, этот инцидент не был связан с каким-либо другим исполнителем или членом делегации.
Мы придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к неподобающему поведению на нашем мероприятии и стремимся обеспечить безопасную и надежную рабочую среду для всех сотрудников конкурса".
В свете этого поведение Йоста Кляйна по отношению к члену команды считается нарушением правил конкурса".
В гранд-финал 68-го конкурса песни "Евровидение" пройдут 25 песен-участниц".
AVROTROS - голландская телевизионная сеть, ответственная за голландское участие, - заявила: "Мы приняли к сведению дисквалификацию EBU.
"AVROTROS считает дисквалификацию непропорциональной и шокирована этим решением. Мы глубоко сожалеем об этом и вернемся к этому вопросу позже".