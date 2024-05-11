



Голландия исключена из финала Евровидения 2024

Голландский исполнитель Йост Кляйн не будет участвовать в финале Евровидения, пока шведская полиция расследует жалобу на неподобающее поведение, сообщил Европейский вещательный союз (EBU).



26-летний певец вышел в финал конкурса с песней Europapa, посвященной его покойным родителям, в четверг вечером на стадионе Malmo Arena в Швеции.



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Но в субботу утром EBU подтвердил, что он был отстранен от участия в конкурсе после расследования "инцидента", произошедшего после его выступления.



Кляйн был отстранен от репетиций ранее в пятницу и не принимал участия в вечернем выступлении перед жюри.



В заявлении EBU говорится следующее: "Голландский артист Йост Кляйн не будет участвовать в Гранд-финале конкурса песни "Евровидение" в этом году.



"Шведская полиция расследовала жалобу, поданную женщиной из съемочной группы после инцидента, произошедшего после его выступления в полуфинале в четверг вечером.



Пока судебный процесс идет своим чередом, ему не стоит продолжать участие в конкурсе".



"Мы хотели бы уточнить, что, вопреки некоторым сообщениям в СМИ и спекуляциям в социальных сетях, этот инцидент не был связан с каким-либо другим исполнителем или членом делегации.



Мы придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к неподобающему поведению на нашем мероприятии и стремимся обеспечить безопасную и надежную рабочую среду для всех сотрудников конкурса".



В свете этого поведение Йоста Кляйна по отношению к члену команды считается нарушением правил конкурса".



В гранд-финал 68-го конкурса песни "Евровидение" пройдут 25 песен-участниц".



AVROTROS - голландская телевизионная сеть, ответственная за голландское участие, - заявила: "Мы приняли к сведению дисквалификацию EBU.



"AVROTROS считает дисквалификацию непропорциональной и шокирована этим решением. Мы глубоко сожалеем об этом и вернемся к этому вопросу позже".

