



Коренные народы требуют права на сокровища с затонувшего корабля в Колумбии

Представители трех коренных народов Южной Америки обратились к Испании и ЮНЕСКО с просьбой объявить испанский галеон, затонувший 300 лет назад с богатым грузом, "общим и совместным наследием", от которого они тоже должны получить выгоду.



Галеон "Сан-Хосе", который, как считают историки, перевозил одну из крупнейших известных нетронутых коллекций морских сокровищ, затонул в 1708 году недалеко от порта Картахена на Карибском побережье Колумбии.



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Его обломки были обнаружены в 2015 году с помощью гидролокатора, который идентифицировал среди груза бронзовые пушки, оружие, керамику и другие артефакты. В феврале Колумбия объявила, что начнет подводную разведку, чтобы достать галеон.



По оценкам коренных жителей Киллакас, Карангас и Чичас, их предки, часто работавшие в рабских условиях, добывали металлы, составлявшие примерно половину груза корабля, в шахтах на территории нынешней Боливии, находившейся тогда под контролем Испании, и затем перевозили их на север в Картахену.



Адвокат Хосе Мария Ланчо, эксперт по подводному наследию, подал запрос от имени коренных общин, чтобы им позволили разделить с Испанией и Колумбией любые доходы от сокровищ.



"Наши коренные общины считают, что любой акт вмешательства и одностороннего присвоения галеона, без прямых консультаций с нами и без четкого и эффективного учета его общего и совместного характера, является актом грабежа и неоколониализма", - говорится в письмах коренных общин, направленных в ЮНЕСКО и Испанию и попавших в распоряжение Reuters.

