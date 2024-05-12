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Победителю Евровидения оперативно заменили разбитый хрустальный микрофон
12.05.2024 07:56 MIGnews.com

Победителю Евровидения оперативно заменили разбитый хрустальный микрофон

Певец из Швейцарии Nemo, который в этом году стал победителем Евровидения, очень расстроился из-за того, что случайно разбил хрустальный микрофон – главный приз песенного конкурса. О случившемся он рассказал на своей странице в Instagram.

"Я не могу поверить, что это произошло. Я сломал трофей. Однако мне уже дали новый. Спасибо всем за поддержку, за то, что слушали, говорили теплые слова. Еще увидимся", - сказал победитель Евровидения 2024.


 



 

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