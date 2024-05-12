



В Гамбурге пророссийскую депутатку исключили из голосования

Депутатка от ультраправой партии “Альтернативы для Германии” Ольга Петерсен была сначала исключена из фракции AFG. Однако впереди ее ждет исключение из партии.



Ольга Петерсен родилась в 1982 году в российском Омске. В 2020 году женщина получила немецкое гражданство. А дальше - вот уж, действительно, - Германия - страна возможностей для всех, - дальше Ольга стала депутатом парламента Гамбурга от ультраправой партии “Альтернативы для Германии”.



Будучи депутатом, она дважды посещала Россию: в сентябре 2021 года и в марте 2024 года.



В марте этого года Ольга стала наблюдателем на голосовании в РФ и публично назвала его “открытым, демократическим и свободным”. Она не уведомила однопартийцев об этих поездках и своей позиции.



На этой неделе депутатку исключили из фракции AFG в парламенте Гамбурга. Теперь ультраправые хотят изгнать ее и из партии вовсе.



