



После войны Израиль возьмет на себя управление Газой как минимум на год

Новый план на следующий день после войны предусматривает, что Израиль возьмет на себя контроль над гражданской жизнью в Газе по меньшей мере на год после окончания военной операции.



Совет национальной безопасности недавно обсудил комплексный план по урегулированию послевоенной ситуации в Газе, и вскоре он будет представлен на рассмотрение кабинета министров.



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Как сообщает Kan News, план предусматривает гражданский контроль над Газой на период до двух лет со стороны

Гражданской администрации и Координатора правительственной деятельности на территориях. В этот период услуги жителям Газы будут предоставлять частные арабские компании. Согласно плану, в конечном итоге контроль над анклавом будет передан местным органам власти, которые гарантированно не будут враждебно настроены по отношению к Израилю.



Представители служб безопасности и правительства проводят обсуждения и встречи с соответствующими сторонами, чтобы сформулировать этот план. Ранее Израиль вел переговоры с высокопоставленным чиновником ПА и соратником Махмуда Аббаса, генералом Маджидом Фараджем, чтобы помочь создать механизм для последующих действий в Газе.



Премьер-министр Нетаниягу заявил по этому поводу, что единственным способом создания альтернативного правительства в Газе является полная ликвидация всех служб ХАМАСа в Газе. Однако арабские государства заявили, что без обновленной ПА они не будут сотрудничать с подобными планами.

