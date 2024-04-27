



В Чехии ответили, что является самой большой угрозой для Европы

Российский империализм для Чехии представляется самой большой угрозой.



По данным издания Telex, такое заявление сделал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.



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"Цель Москвы - не только уничтожить Украину и ассимилировать ее своим жестоким мышлением как сугубо российскую территорию. Я думаю, что это общеизвестный факт, что Чехия видит российский империализм как самую большую угрозу и риск для Европы. Чехия будет поддерживать Украину, пока это будет нужно. В интересах Европы, чтобы Украина защищалась, могла противостоять российской агрессии и возвращала себе всю свою территорию", - отметил он.



По словам главы чешского МИДа, украинцы больше всех делают для безопасности Европы, сдерживая РФ.



"Наивно думать, что если Россия победит в Украине, ее танки остановятся у наших границ", – отметил министр.