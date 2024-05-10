



Боррель: 21 мая некоторые страны ЕС готовятся признать палестинское государство

Испания, Ирландия и другие страны-члены Европейского Союза планируют признать палестинское государство 21 мая, заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в преддверии ожидаемого сегодня голосования в ООН по предложению Палестины стать полноправным государством-членом ООН.



Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил в марте, что Испания и Ирландия, наряду со Словенией и Мальтой, согласились сделать первые шаги к признанию палестинского государства наряду с Израилем, считая решение о создании двух государств необходимым для прочного мира.



На вопрос местной испанской радиостанции RNE вчера поздно вечером, будет ли 21 мая Испания, Ирландия и другие страны ЕС признают палестинское государство, Боррель ответил утвердительно, упомянув также Словению.



“Это символический акт политического характера. Это больше, чем государство, оно признает желание этого государства существовать”, — говорит он, добавляя, что Бельгия и другие страны, вероятно, последуют этому примеру.



Ранее министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альварес заявил, что решение о признании принято, но не назвал дату.

Израиль заявил, что планы по признанию Палестины представляют собой “награду за терроризм”, которая снизит шансы на урегулирование путем переговоров продолжающейся войны в Газе, спровоцированной резней, организованной ХАМАСом 7 октября 2023 года.



В пятницу днем ​​Генеральная Ассамблея ООН намерена поддержать заявку Палестины стать полноправным членом ООН, признав ее правомочной для вступления и отправив заявку обратно в Совет Безопасности ООН, чтобы "пересмотреть этот вопрос положительно".



Национальная телекомпания Ирландии RTE заявила вчера вечером, что Испания, Ирландия, Словения и Мальта ждали голосования в ООН и рассматривали возможность совместного признания 21 мая.



Представитель МИД Испании не сразу ответил на просьбу о комментариях. Другие страны пока не комментируют эту дату.

С 1988 года 139 из 193 государств-членов ООН признали палестинскую государственность.





