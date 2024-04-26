



Выпущен документальный фильм о сексуальных преступлениях ХАМАСа

На YouTube был опубликован документальный фильм о сексуальных преступлениях ХАМАСа, совершенных 7 октября и после него, в котором представлены показания выживших, освобожденных заложников и лиц, оказывающих первую помощь.



Цель фильма под названием "Крики перед тишиной", снятого бывшим операционным директором Meta Шерил Сэндберг, — осветить сексуальное насилие, совершаемое ХАМАСом во время и после разрушительной резни, устроенной террористической группировкой на юге Израиля, когда террористы убили около 1200 человек, в основном мирных жителей. и похитили 253 человека, что спровоцировало продолжающуюся войну в Газе.



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В последние месяцы были опубликованы отрывки из часового фильма, в том числе интервью с женщинами-заложницами, освобожденными во время ноябрьского перемирия.



В марте Организация Объединенных Наций опубликовала отчет, в котором указывается, что изнасилования, в том числе групповые, имели место во время террористической атаки ХАМАСа 7 октября, и заявила, что существуют "четкие и убедительные" доказательства того, что заложники были изнасилованы во время удерживания в Газе и что те, кто в настоящее время находящиеся в плену, по-прежнему сталкиваются с насилием.





