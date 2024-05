Уникальная обложка к первой книге о Гарри Поттере будет продана на аукционе

Уникальная иллюстрация к первому изданию книге Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" будет выставлена на аукционе.



По данным CNN, эта обложка будет выставлена аукционным домом Sotheby's.



Цена стартует с 600 тысяч долларов. Это самая высокая предпродажная стоимость, когда-либо выставляемая за предмет, связанный с Гарри Поттером. Акварельную обложку создал иллюстратор Томас Тейлор.



На изображении - Гарри Поттер, готовый сесть на поезд Хогвартс-Экспресс и отправиться в свою первую поездку в Школу чародейства и волшебства Хогвартс.



Когда иллюстрация впервые была выставлена на аукционе Sotheby's в Лондоне в 2001 году, она была продана примерно в четыре раза дороже расчетной цены, за рекордные на тот момент 106 тысяч долларов. Теперь обложка возвращается на аукцион более 20 лет спустя.



Иллюстрация будет выставлена на продажу 26 июня в Нью-Йорке вместе с другими произведениями английской и американской литературы. А 10 июля аукционный дом выставит на продажу одну из оригинальных рукописей Джоан Роулинг для ее книги 2007 года "Сказки барда Бидля".

