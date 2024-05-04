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Министр образования США возмущен антисемитизмом в кампусах
04.05.2024 09:22 Алина Груднева

Министр образования США возмущен антисемитизмом в кампусах

Министр образования США Мигель Кардона осудил антиизраильский шабаш в кампусах американских университетов.

Соответствующее письмо он разослал президентам вузов по электронной почте.

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Кардона отметил, что еврейские студенты подвергаются физическим и словесным нападениям в кампусах. 

"В последние дни еврейские студенты сообщили, что подвергались физическим нападениям или преследованиям во время прогулки по кампусу просто за то, что они евреи. Они подвергаются резким антисемитским заявлениям, например, о том, что им следует "вернуться в Польшу", или возвращаются в свои комнаты в общежитии, чтобы обнаружить свастики на своих дверях", - возмутился он.

По словам Кардоны, Департамент высшего образования министерства образования был бы рад предоставлять помощь и обучение для борьбы с такими отвратительными антисемитскими инцидентами.

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