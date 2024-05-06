



Захарова: РФ будет воспринимать F-16 у Украины как носители ядерного оружия

Официальная представительница министерства иностранных дел России Мария Захарова в очередной раз возмутилась поставками западной военной помощи Украине.



На традиционном брифинге она затронула тему о поставках F-16.



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"Россия будет воспринимать появление в Украине самолетов F-16 как носителей ядерного оружия вне зависимости от их модификации", - сказала она.



Также Захарова прокомментировала приказ Владимира Путина провести учения с нестратегическим ядерным оружием недалеко от границы с Украиной.



"Россия рассчитывает, что предстоящие учения по применению нестратегического ядерного оружия остудят "горячие головы" на Западе", - пригрозила она.



В свою очередь, в официальном заявлении МИДа РФ прокомментировали возможность размещения Соединенными Штатами ракет средней и меньшей дальности на территориях других стран.



"Когда бы и где бы ни появлялись наземные РСМД американского производства, Россия оставляет за собой право реагировать зеркально", - пригрозили в РФ.