



В Латвии хотят отказаться от русского языка в школах

Латвийское правительство готовится отказаться от русского языка в школах в качестве второго иностранного.



Об этом сообщает государственное информационное агентство Delfi.



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Ожидается, что запрет русского в качестве второго иностранного будет одобрен 23 апреля.



Власти хотят, чтобы детям предлагали в учебный год 2026/2027 в качестве второго иностранного один из официальных языков Евросоюза или стран-членов Европейской экономической зоны, или же другой иностранный язык.



Тем не менее, не все довольны такой инициативой. Минобразования страны получило свыше 300 возражений.