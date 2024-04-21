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В Латвии хотят отказаться от русского языка в школах
21.04.2024 13:50 Алина Груднева

В Латвии хотят отказаться от русского языка в школах

Латвийское правительство готовится отказаться от русского языка в школах в качестве второго иностранного.

Об этом сообщает государственное информационное агентство Delfi.

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Ожидается, что запрет русского в качестве второго иностранного будет одобрен 23 апреля. 

Власти хотят, чтобы детям предлагали в учебный год 2026/2027 в качестве второго иностранного один из официальных языков Евросоюза или стран-членов Европейской экономической зоны, или же другой иностранный язык.

Тем не менее, не все довольны такой инициативой. Минобразования страны получило свыше 300 возражений.

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