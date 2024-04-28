



Медведев о конфискации имущества РФ в США: американцы должны поплатиться

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился тирадой по поводу американского закона о конфискации российских активов.



Он предложил принять "ответные меры" в отношении "недружественных стран".



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"Очевидно, что мы не сможем дать полностью симметричный ответ на это штатовское хамство о беззастенчивом похищении наших ценностей. Причина ясна - у нас нет значимого количества американского государственного имущества, включая деньги, права и иные активы США", - пожаловался Медведев.



Он считает, что асимметричный ответ тоже будет "не менее болезненным". В частности, он предложил ввести взыскания на имущество частных лиц, которым РФ гарантировала неприкосновенность их права частной собственности.



"Наша норма должна предусматривать не только ограничение прав иностранных лиц, но и их прекращение, чтобы можно было обратить взыскание в пользу Российского государства, российских юридических и физических лиц на имущество иностранных субъектов права из недружественных стран. Это потребует известной коррекции российского гражданского законодательства. Но Америка и американцы должны заплатить за свои преступные решения", - добавил он.