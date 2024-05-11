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Польша будет строить укрепления на восточной границе
11.05.2024 15:55 MIGnews.com

Польша будет строить укрепления на восточной границе

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша начинает работы по дальнейшему укреплению всей восточной границы, поскольку страна сталкивается с тем, что он назвал растущей "гибридной войной" в условиях нелегальной миграции из Беларуси.

Туск не сообщил подробностей о планируемых мерах и средствах, которые будут выделены, но сказал, что когда речь идет о безопасности Польши, "не будет никаких ограничений".

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"Польско-белорусская граница - уникальное место из-за давления нелегальной иммиграции. Фактически, мы имеем дело с прогрессирующей гибридной войной", - сказал премьер-министр, посетив границу и встретившись с солдатами.

"Я хочу, чтобы не было никаких сомнений - страна с все более агрессивными намерениями в отношении Польши, такая как Беларусь, является одним из организаторов этой практики на польской границе".

Предыдущее правительство построило забор на польско-белорусской границе длиной более 180 км и высотой 5,5 м для защиты от нелегальной миграции. Он дополнен системой камер и датчиков, контролирующих границу.

Туск сказал, что новые укрепления будут расположены вдоль "всей восточной границы", которая может включать также Украину и Россию, хотя он не сообщил никаких подробностей.

"Это не только внутренняя граница Польши, но и граница ЕС. Поэтому я не сомневаюсь, что вся Европа должна будет... инвестировать в свою безопасность, инвестируя в восточную границу Польши и в безопасность нашей границы", - сказал Туск.
 

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