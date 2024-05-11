



Эден Голан не дают покоя даже перед финалом Евровидения

Пожалуй, в этом году Эден Голан просто вытащила тяжелый жребий - представлять Израиль на, казалось бы безобидном музыкальном конкурсе, Eurovision.



Громкие возгласы снова раздавались из толпы в Мальмё, когда Эден Голан в последний раз репетировала на сцене перед выступлением в сегодняшнем финале Eurovision.

https://twitter.com/ranboker/status/1789272488624501141?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1789272488624501141%7Ctwgr%5E44746c9580d78573d49629c1e1e57913abbea30d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.timesofisrael.com%2Fliveblog_entry%2Feden-golan-again-booed-during-rehearsal-hours-before-eurovision-final%2F

Голан также освистали во время вчерашней репетиции, но, несмотря на презрение со стороны некоторых зрителей, она считается фаворитом на победу в конкурсе со своей песней “Ураган”.



Редакция Mignews.com в свою очередь напоминает зрителям, находящимся за рубежом и желающим проголосовать за Израиль - номер для голосования за Эден Голан - 06.





