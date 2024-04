Сотни пропалестинских демонстрантов собрались возле пресс-центра Белого дома

В Вашингтоне возле пресс-центра Белого дома собралась антиизраильская демонстрация. Протестующие недовольны политической линией Администрации Байдена а также позицией, которую заняли американские СМИ в освещении событий.



Протестующие кричат ​​журналистам: “Как вам не стыдно” и утверждают, что “СМИ скрывают зверства”.



Во время акции протеста были слышны крики о “свободной Палестине” и подняты палестинские флаги.

NOW: Protestors have dropped a Palestinian flag out of the window of the Washington Hilton, where the White House Correspondents' Dinner is being held tonight. 🔥🔥🔥



The brave brave people....🇵🇸 pic.twitter.com/AXXLDhdDT9