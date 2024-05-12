



Статистика ООН: число убитых в Газе женщин и детей за 2 дня сократилось в 2 раза

ООН опубликовала данные о количестве погибших, о которых сообщили Министерство здравоохранения Газы, управляемое ХАМАСом.



Под данными ООН дала оговорку: "ООН до сих пор не смогла представить независимые, всеобъемлющие и проверенные данные о жертвах".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



6 мая ООН опубликовала данные, согласно которым в Газе погибли 34 735 человек, в том числе более 9 500 женщин и более 14 500 детей.



8 мая ООН опубликовала данные о 34 844 убитых, в том числе 4 959 женщин и 7 797 детей.



Это произошло после нескольких месяцев обвинений со стороны ведущих статистиков в том, что цифры, представленные властями Газы, не могут быть точными.



Вашингтонский институт ближневосточной политики опубликовал в январе отчет, в котором были указаны серьезные расхождения в отчетах о смертельных случаях. Они пришли к выводу, что такие расхождения, скорее всего, вызваны манипуляциями.



Профессор Авраам Вайнер также заявил в интервью журналу Tablet Magazine, что количество смертей очень неестественно и растет слишком регулярно.



Он утверждает, что на войне смертность должна быть нерегулярной, так как интенсивность войны неравномерна, но число погибших увеличилось на 270 плюс/минус 15 %, что, по его словам, статистически невозможно.

