



Дом в Белгороде похоже взорвали

Как утверждает Украинский Центр Противодействию Дезинформации, обрушение подъезда жилого дома в Белгороде, может быть российской провокацией со взрывом, или взрывом по бытовым причинам.



"Дом в Белгороде похоже взорвали. На видео с камер не видно падающих объектов, соответственно, все обвинения россиян в обстреле Силами обороны Украины пока не соответствуют действительности.



Вполне похоже на провокацию России, или информационную провокацию по раздуванию ситуации, для оправдания дальнейших ударов по жилым домам украинских городов".









