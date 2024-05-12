



МИД Великобритании: "Проблема с прекращением боевых действий в ХАМАСе"

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон считает, что сделка по освобождению заложников, удерживаемых в Газе, является "правильным ответом" для прекращения войны между Израилем и ХАМАСом.



"Я считаю, что правильным ответом будет попытка остановить боевые действия путем заключения сделки по освобождению заложников, достижения паузы в боевых действиях, а затем использовать это для создания устойчивого прекращения огня без возвращения к дальнейшему конфликту", - сказал Кэмерон в интервью Sky News.



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"Но проблема в том, что это возвращается к ХАМАСу", - говорит он. "ХАМАСу предложили сделку, которая освободит сотни

заключенных из израильских тюрем, обеспечит паузу в боевых действиях... и они не принимают эту сделку".



"Настоящее давление должно быть оказано на ХАМАС, чтобы они согласились на сделку с заложниками. Бои могут прекратиться уже завтра", - говорит он.



Кэмерон рассказывает британскому изданию, что на него давили, требуя объявить немедленное эмбарго на поставки оружия, а через несколько дней на Израиль была совершена "массированная иранская атака".



"Я не думаю, что это был бы мудрый путь, и я до сих пор не думаю, что это был бы мудрый путь", - говорит он.



Кэмерон также говорит, что Израиль не должен начинать широкомасштабное наступление на южный город Газы Рафиах без планов по защите гражданского населения.

