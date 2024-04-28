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В Дании представлен официальный портрет новых короля и королевы
28.04.2024 00:25 Алина Груднева

В Дании представлен официальный портрет новых короля и королевы

Дворец в Дании представил официальный портрет короля Фредерика Х и королевы Мэри спустя 3,5 месяца после отречения от престола Маргреты  II.

Монаршу чету сфотографировал в Зеленой комнате дворца Кристиансборг Стин Эвальд.

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Король, который носит звание адмирала, позировал в парадной форме военно-морских сил, на которой видны четыре звезды на погонах и большой Командорский крест.

Королева снялась для портрета в бархатном платье любимого бренда Birgit Hallstein Couture. Ее голову украшала тиара с бриллиантами и изумрудами, которую дополнили колье и серьги. Этот набор создал ювелир К.М. Вейсхауптом. 

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