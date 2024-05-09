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У матери Кардашьян обнаружили рак
09.05.2024 13:10 Алина Груднева

У матери Кардашьян обнаружили рак

У матери Ким Кардашьян выявили онкологическое заболевание.

В этом Крис Дженнер призналась своему звездному семейству в новом сезоне шоу "Семейство Кардашьян".

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В одном из эпизодов она сообщила, что у нее обнаружили раковую опухоль во время диагностики.

"Мне сделали диагностику, они обнаружили кисту и небольшую опухоль", — отметила она.

Женщина не стала раскрывать подробности относительно диагноза. В свою очередь, узнав новость о болезнь матери, Кайли Дженнер разрыдалась.
 

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