Участница Евровидения от Израиля – певица, которую не отпугнут свист и протесты

Время проведения второго полуфинала Евровидения 2024 уже близко, и споры вокруг израильского выступления заставляют поклонников конкурса желать узнать больше об участнице этого года от Израиля - Эден Голан.



Израиль смог принять участие в конкурсе песни Евровидение в этом году после того, как изменил текст песни, в котором, как считается, содержалась ссылка на октябрьские атаки ХАМАСа.



Война в Газе привела к противодействию участия Израиля в конкурсе в этом году, что стало очевидным, когда Голан была освистана во время выступления на сцене.



На видео, опубликованных в социальных сетях, было видно шумное неодобрение и крики "Свободная Палестина", доносившиеся из толпы.



Несмотря на это, Эден Голан заявила, что "ничто не остановит" ее, поскольку она готовится к сегодняшнему полуфиналу.



Это 20-летняя певица, которая начала свою карьеру всего в девять лет, добившись признания благодаря участию в конкурсах и получению различных наград.



Ранее Эден была солисткой девичьей группы Cosmos Girls и записала ряд хитов, включая Dopamine, Ghost Town и Let Me Blow Ya Mind, после того как в 18 лет присоединилась к израильскому звукозаписывающему лейблу Session 42.



В начале этого года она победила в национальном конкурсе талантов HaKokhav HaBa ("Восходящая звезда").



В интервью Эден рассказала, что Дана Интернешнл - ее героиня на "Евровидении". Певица сказала: "Она сильная певица, которая не боится разрушать барьеры в погоне за своей мечтой".



Эден добавила, что также черпает вдохновение для своей музыки у Бейонсе, Арианы Гранде, Джесси Джей, RAYE, Уитни Хьюстон и Джастина Тимберлейка.



Песня Израиля на Евровидении 2024 года называется Hurricane.



Это переработанная версия песни October Rain, которая вызвала споры из-за слов "Не осталось воздуха, чтобы дышать" и "Все они были хорошими детьми, каждый из них", которые были восприняты как отсылка к жертвам атаки ХАМАСа.



В песне также упоминались "цветы", что, согласно газете Israel Hayom, является военным кодом для обозначения погибших на войне.



Европейский вещательный союз (EBU), проводящий Евровидение, называет конкурс неполитическим мероприятием и может дисквалифицировать участников, нарушивших это правило.

В результате общественный вещатель Израиля Kan согласился изменить текст песни по просьбе президента страны Ицхака Герцога.



Теперь баллада рассказывает о молодой женщине, переживающей личный кризис, и является одним из фаворитов среди букмекеров на победу в конкурсе.



В команду, стоящую за израильской заявкой, входит Став Бегер, соавтор и продюсер песни Toy, которая привела Израиль к победе в 2018 году.



В прошлом году Израиль занял третье место на "Евровидении" с песней Unicorn в исполнении Ноа Кирель.



После того как песня была обнародована, Эден сказала Times of Israel: "В итоге я приму участие в конкурсе в не самый простой год. Но, с другой стороны, я еще больше хочу представлять страну в этом году, потому что он имеет совершенно другое значение. И мы можем вместить в эти три минуты все, что чувствуем, и все, что переживает страна. Обратиться через песню к миру".



Наряду с новостями о том, что Швеция, принимающая "Евровидение", готовится к антиизраильским протестам вокруг мероприятия, сайт о знаменитостях Walla Celebs также сообщил, что Эден Голан угрожают смертью.



В заявлении EBU говорится: "Хотя мы решительно поддерживаем свободу слова и право на выражение мнения в демократическом обществе, мы решительно выступаем против любых форм оскорблений в Интернете, разжигания ненависти или преследований, направленных на артистов или любых лиц, связанных с конкурсом".



После репетиции израильская общественная телекомпания Kan заявила, что направила жалобу в EBU и шведскую общественную телекомпанию SVT по поводу освистывания участников шоу.



В заявлении телекомпании также говорится: "Эден с гордостью стояла на сцене во время генеральной репетиции и показала невероятное выступление. Они не заставили ее замолчать, и они не заставят замолчать нас. Увидимся завтра".



Большинство букмекеров ставят Израиль на восьмое место в списке фаворитов на победу в "Евровидении 2024", давая Эден Голан коэффициент около 2%.



Однако сначала Эден придется пройти через полуфинал. Но, учитывая, что Eurovision World ставит ее на пятое место, ее шансы выступить в субботу вечером очень высоки.



В настоящее время фаворитом на победу в "Евровидении" является Хорватия, за ней следует швейцарская группа Nemo, а также Украина, Ирландия, Италия, Франция и Нидерланды, которым отдается предпочтение перед израильским представителем.



После того как Эден Голан освистали во время репетиции, она выпустила заявление, в котором говорится, что она "гордится тем, что представляет" свою страну.



Она добавила: "Я получаю поддержку и любовь, и я полна решимости показать свое лучшее выступление завтра в полуфинале, и ничто не помешает мне достичь этой цели!