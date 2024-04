В Париже разогнали пропалестинский протест, организованный студентами

Французская полиция разогнала антиизраильскую акцию протеста, в которой участвовали десятки студентов одного из парижских университетов.



По данным информагентства AFP, демонстрацию организовал Палестинский комитет наук Института политических исследований.



Организаторы потребовали от руководства учебного заведения, чтобы университет разорвал связи "вузами и компаниями, причастными к геноциду в Газе" и "прекратил подавление пропалестинских голосов на территории кампуса".



"После переговоров с руководством большинство из них согласились покинуть помещение. Небольшая группа студентов отказалась уходить, «было решено, что полиция эвакуирует это место", - сообщили в руководстве учебного заведения.



По данным полиции, студенты установили около 10 палаток на территории кампуса.



"Когда прибыли представители полиции, 50 студентов ушли сами, 70 были спокойно эвакуированы, а полиция уехала без каких-либо инцидентов, о которых можно было бы сообщить", - сообщили в полиции.



Sciences Po Paris university in France joins the US universities and establishes the Gaza Solidarity Encampment. pic.twitter.com/80oURKc1Iv