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Хуситы предложили исключенным в США студентам перебраться в Йемен
03.05.2024 15:07 Алина Груднева

Хуситы предложили исключенным в США студентам перебраться в Йемен

Хуситы предложили студентам, которых отстранили от занятий за участие в пропалестинских акция протестах в кампусах американских вузов, продолжить свое образование в Йемене.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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"Мы серьезно относимся к приему студентов, которые были отстранены от учебы в университетах США за поддержку палестинцев. Мы ведем эту битву вместе с палестинцами всеми возможными способами",  - сказал представитель Университета Саны, которым управляют хуситы.

Учебное заведение в Йемене приветствовалл "гуманитарную" позицию студентов в США.

"Правление университета осуждает то, чему подвергаются преподаватели и студенты университетов США и Европы, — подавлению свободы выражения мнений", - сказано в заявлении.

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