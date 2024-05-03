



Хуситы предложили исключенным в США студентам перебраться в Йемен

Хуситы предложили студентам, которых отстранили от занятий за участие в пропалестинских акция протестах в кампусах американских вузов, продолжить свое образование в Йемене.



Об этом сообщает информационное агентство Reuters.



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"Мы серьезно относимся к приему студентов, которые были отстранены от учебы в университетах США за поддержку палестинцев. Мы ведем эту битву вместе с палестинцами всеми возможными способами", - сказал представитель Университета Саны, которым управляют хуситы.



Учебное заведение в Йемене приветствовалл "гуманитарную" позицию студентов в США.



"Правление университета осуждает то, чему подвергаются преподаватели и студенты университетов США и Европы, — подавлению свободы выражения мнений", - сказано в заявлении.