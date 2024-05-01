



Дуров оказался полиглотом

Российский предприниматель, владелец мессенджера Telegram Павел Дуров оказался полиглотом.



В том он признался в одном из своих последних постов в соцсети.



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По словам Дурова, он знает в общей сложности, кроме российского, восемь языков. Речь идет об английском, украинском, арабском, французском, немецком, итальянском, латинском и испанском.



Бизнесмен отметил, что на изучения каждого из вышеперечисленных языков ему понадобился минимум один год.