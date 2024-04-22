Новости » Культура
В РФ назвали Канта "русским трофеем"
22.04.2024 20:46 Алина Груднева

В РФ назвали Канта "русским трофеем"

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал философа Канта по случаю его 300-летнего дня рождения "русским трофеем".

"Сегодня мы должны говорить о Канте по двум причинам. Философ должен быть живым собеседником, его идеи нужно обсуждать, пересматривать, спорить с ними, интерпретировать в духе времени", - сказал он.

Читайте нас в Telegramтолько самые актуальные и самые проверенные новости

По словам Алиханова, такой диалог с философом "рождает подлинное мышление", потому должно быть формой наивысшего уважения к нему. 

"Вторая причина: Кант для нас - это наш русский трофей. Как и все, что вы видите в Калининградской области. Как известно, любой рачительный хозяин должен разобраться, что же досталось ему по наследству", - добавил он.

Стоит отметить, что могила философа находится в Калининграде.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы