



В РФ назвали Канта "русским трофеем"

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал философа Канта по случаю его 300-летнего дня рождения "русским трофеем".



"Сегодня мы должны говорить о Канте по двум причинам. Философ должен быть живым собеседником, его идеи нужно обсуждать, пересматривать, спорить с ними, интерпретировать в духе времени", - сказал он.



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По словам Алиханова, такой диалог с философом "рождает подлинное мышление", потому должно быть формой наивысшего уважения к нему.



"Вторая причина: Кант для нас - это наш русский трофей. Как и все, что вы видите в Калининградской области. Как известно, любой рачительный хозяин должен разобраться, что же досталось ему по наследству", - добавил он.



Стоит отметить, что могила философа находится в Калининграде.