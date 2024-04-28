



"Мону Лизу" хотят поместить в отдельную комнату

Многие посетители посещают Лувр только для того, чтобы увидеть “Мону Лизу”. Этот шедевр в реальности имеет очень небольшой размер и после многочисленных покушений находится за пуленепробиваемым стеклом. Кроме того, перед картиной также выставлены турникеты. Поэтому, даже если у вас какая-то супер-камера, сфотографировать без бликов этот шедевр невозможно, находясь просто в толпе посетителей.



Руководство Лувра по сути приняло решение о том, чтобы предоставить Моне Лизе отдельное помещение. Это даст посетителям получить более приятные впечатления. Французский музей в 2023 году принял около 9 млн посетителей, 80% из них – 20 тыс. человек в день – приходят, чтобы мельком увидеть загадочную улыбку "Джоконды", часто делая селфи перед картиной.



Картина в настоящее время висит в самом большом зале музея, в защитном стеклянном шкафу, но шедевр да Винчи там не одинок. С ним соседствуют работы венецианских мастеров 16-го века, а по другую сторону зала висит самая большая картина Лувра "Свадьба в Кане" Паоло Веронезе.



